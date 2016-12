11:04 - Lutto nel mondo del cinema. A 78 anni si è spenta l'attrice Virna Lisi. Nata ad Ancona nel 1936, in carriera ha vinto 6 Nastri d'argento e 2 David di Donatello, avendo successo anche a Hollywood. Non si era mai ripresa dal dolore per la perdita del marito Franco Pesci, morto nel settembre del 2013, dopo 53 anni di matrimonio.