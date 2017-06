Ciak D'Oro, 8 premi per "Indivisibili" di Edoardo De Angelis

"Indivisibili", che aveva già ottenuto 6 David di Donatello e 2 Nastri d’argento, ha conquistato ben 8 premi su 10 candidature, nelle categorie migliore sceneggiatura, miglior fotografia, miglior scenografia, migliori costumi, migliore colonna sonora, miglior sonoro in presa diretta e miglior manifesto, oltre al Ciak d’oro special "Colpo di fulmine" per le gemelle Marianna e Angela Fontana.



"La Pazza Gioia" si è portato a casa il Ciak d’oro per il miglior film, il premio per la miglior attrice protagonista (Micaela Ramazzotti) e per il miglior montaggio. Ottimo risultato anche per "La Tenerezza" con Gianni Amelio premiato per la miglior regia e Renato Carpentieri, migliore attore protagonista.



Tre premi li ha vinti anche "Fiore" di Claudio Giovannesi (Ciak-Alice Giovani, Ciak d’oro ‘Bello&Invisibile’ e premio speciale ‘Rivelazione dell’anno’ alla protagonista Daphne Scoccia), mentre il duo comico Ficarra e Picone ha ricevuto il Superciak d’oro per il successo di pubblico e critica ottenuto da "L’Ora Legale".



Nelle categorie riservate ai migliori attori non protagonisti hanno avuto la meglio Jasmine Trinca per "Slam – Tutto Per Una Ragazza" e Luca Marinelli per lo stesso film e anche per "Lasciati Andare".