Childish Gambino, il video "This is America" di Donald Glover scuote gli Usa

Childish Gambino , pseudonimo usato da Donald Glover , rapper e apprezzato attore (che vedremo in "Solo: A Star Wars Story"), ha messo in circolazione un nuovo singolo, "This Is America” accompagnato da un video di impronta politica che offre un quadro attuale ed esplicito delle violenze e discriminazioni che subiscono gli afroamericani negli Usa. Commentato e celebrato sui social, su Youtube ha avuto oltre 30 milioni di visualizzazioni in tre giorni, un record.

Nel video diretto dal collega e amico Hiro Murai (che ha girato la maggior parte dei suoi video musicali e ha collaborato con Glover agli episodi della puripremiata serie tv "Atlanta") vengono messe in scena la violenza delle forze dell’ordine, l’uso incontrollato delle armi da fuoco, il suprematismo bianco, ma anche la tendenza della musica pop (hip hop e trap comprese) a nascondere sotto un tappeto di vana tranquillità le preoccupazioni che circondano e stringono la comunità nera.



In un clima sereno e festoso Glover balla (con i pantaloni dell'esercito degli Stati Confederati) come un giullare (per alcuni fan potrebbe essere la parodia di Jim Crow, caricatura razzista interpretata storicamente da attori bianchi), impersonando tutto quello che associamo alla cultura musicale afroamericana, tra gospel, movenze e rap. Ma poi un colpo di pistola o una scarica di mitra riportano la cupezza aggressiva del mondo reale, lontano dal ritratto idilliaco e dagli scenari irreali creati dalle canzoni pop. Richiamando il massacro nella chiesa gospel di Charleston e le rivolte di Black Lives Matter, Childish Gambino canta "Questa è l’America, non farti cogliere di sorpresa, guarda cosa ti preparo".



Il brano è arrivato dopo due anni di silenzio dal terzo disco intitolato "Awaken, My Love!". Al cinema invece, Donald Glover è stato protagonista di "The Martian" di Ridley Scott e "Spider-Man: Homecoming", prima di interpretare il giovane Lando Calrissian nello spin off di Ron Howard "Solo: A Star Wars Story", in arrivo il 23 maggio al cinema