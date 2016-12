Checco Zalone mette nel mirino "Avatar": "Quo vado?" verso il record assoluto

Non si ferma la cavalcata trionfale di "Quo vado?", il nuovo film di Checco Zalone che sta macinando un record di incasso dietro l'altro. Con altri 2.017.386 euro incassati la commedia diretta da Gennaro Nunziante ha totalizzato dal 1 al 17 gennaio 59.056.193 euro registrando 8.377.301 presenze in sala. Ora l'obiettivo è quello del maggiore incasso di sempre in Italia, detenuto da "Avatar" che nel 2010 incassò 65 milioni di euro.