Céline Dion, un altro lutto: dopo il marito muore anche il fratello Daniel

Doppio lutto, nel giro di poche ore, per Céline Dion . Dopo la scomparsa del marito , René Angélil, anche il fratello della cantante canadese, il 59enne Daniel , è morto. Entrambi hanno perso la loro battaglia contro il cancro . L'annuncio della scomparsa è apparso sulla pagina Facebook della stessa Dion.

Daniel era l'ottavo dei tredici tra fratelli e sorelle dell'artista e soffriva da tempo di cancro alla gola, alla lingua e al cervello. "È questione di ore o giorni - aveva detto la sorella Claudette al Journal of Montreal -. La mia famiglia è molto provata". Daniel è morto in ospedale nella nativa Montreal il giorno successivo all'intervista, circondato dai famigliari, compresa la madre 88enne Therese.



Assente, invece, la sorella Céline, impegnata a organizzare da Las Vegas i funerali del marito, che si terranno venerdì 22 gennaio nella chiesa di Notre Dame a Montreal, la stessa in cui la coppia si è sposata nel 1994.