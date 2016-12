Bruno Oliviero, il fotografo delle dive riceve un premio alla carriera

Da una giovanissima e "acerba" Ilary Blasi ad una ancora sconosciuta Belen Rodriguez , passando per Claudia Cardinale, Kate Moss ...tutte con un uomo in comune: Bruno Oliviero , il fotografo delle dive. Dal suo obiettivo sono passate le più belle e famose donne degli ultimi 50 anni di storia e sabato 29 al PhotoFestival di Anzio a lui andrà un prestigioso Premio alla Carriera.

Appuntamento alle 21.30 al Teatro all'aperto di Villa Adele per una serata dedicata all'uomo, che con la sua macchina fotografica e la sua maestria professionale ha immortalato alcune tra le donne più belle di tutti i tempi, rendendo coloro che già non lo erano, delle vere e proprie dive. La sua lunga carriera è costellata da tantissimi nomi di personaggi di spicco, da Ornella Muti a Virna Lisi e poi Eva Herzigova, Brooke Shields, Sofia Loren, Simona Ventura, Monica Bellucci, Sabrina Ferilli e Alessia Marcuzzi... ma la lista è ancora lunghissima.



Attraverso il suo obiettivo Bruno Oliviero ha saputo cogliere in ognuna di loro quel tocco di "divinità", che le rendeva uniche e indimenticabili. Per questo i suoi scatti sono ormai entrati nella storia della fotografia.



Con lui sul palco ci saranno anche 12 splendide giovani fanciulle ancora semi sconosciute, con cui il fotografo realizzerà a breve un libro dal titolo "Sex Appeal". 12 nuove possibili stelle del firmamento dello showbiz e dello spettacolo, 12 possibili future nuove dive.