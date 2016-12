Boomdabash e J-Ax insieme per cantare le contraddizionI de "Il solito italiano"

Dopo la collaborazione con Alessandra Amoroso in "A tre passi da te", i Boomdabash realizzano un nuovo importante featuring, stavolta insieme a J-Ax , che canta con loro ne " Il solito italiano ", nuovo singolo del collettivo salentino tratto dall'ultimo album " Radio Revolution ". Tgcom24 vi offre in anteprima esclusiva il videoclip della canzone, che riassume contraddizioni, problemi e cliché dell'italiano medio.

"La canzone dipinge un quadro esaustivo dello stereotipo dell'italiano medio 2.0 - dicono i Boomdabash - l'italiano che dice di non essere razzista ma addita l'extracomunitario come unica ragione delle proprie sventure, che sbandiera ai quattro venti la propria incorruttibile onestà, ma con l'armadio colmo di scheletri e che alla fine, ignaro, finisce per essere classificato dal resto del mondo, appunto, come 'Il solito italiano'".



Un brano in cui il collettivo salentino mischia ska e rocksteady senza rinunciare al sound reggae che contraddistingue la sua musica.