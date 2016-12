Bobbi Kristina Brown si è aggravata, trasferita in un hospice

Dopo mesi in ospedale, Bobbi Kristina Brown è stata trasferita in un hospice. In un comunicato stampa la zia Pat ha annunciato che le condizioni si sono aggravate: "Nonostante le migliori cure e attrezzature mediche, le sue condizioni continuano a peggiorare. Per questo è stata trasferita in un hospice". La famiglia ha poi "ringraziato tutti quelli che hanno pregato per lei. Adesso è nelle mani di Dio".