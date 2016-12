Bob Dylan alla fine andrà in Svezia, ma a suonare

Con i suoi tempi e facendo un giro lungo, alla fine Bob Dylan andrà in Svezia. A due giorni dalla cerimonia di consegna (disertata) del Premio Nobel, il cantautore ha aggiunto al suo tour europeo tre date nel Paese scandinavo in aprile. Stando a quanto riferito dalla stessa Accademia Svedese, Dylan dovrebbe ritirare il premio in quell'occasione. Requisito fondamentale per riceverlo è quello di tenere una conferenza entro sei mesi dall'assegnazione.