Beyoncé è una strega e lancia incantesimi: l'accusa della sua ex batterista

Accusata di stregoneria e stalking dalla sua ex batterista e collaboratrice Kimberly Thompson. E' successo a Beyoncé, come riporta il sito The Blast, raccontando la bizzarra denuncia della donna, secondo la quale la cantante avrebbe seguito ogni suo spostamento, controllato i suoi telefoni e le sue finanze attraverso l'utilizzo della "magia nera" e i suoi sarebbero stati incantesimi a "sfondo sessuale".

Da qui la decisione di denunciarla chiedendone una ordinanza restrittiva respinta dal giudice in assenza di prove certe. Kimberly Thompson ha lavorato per sette anni come bassista delle Destiny's Child, il gruppo guidato dalla Beyoncé fino al 2006, prima del suo scioglimento. Beyoncé che al momento e' impegnata con il marito Jay-Z nel tour mondiale "On The Run II", ha preferito non commentare.