Bello Figo, dopo le minacce a rischio altri concerti

Canta in difesa degli immigrati e per questo da settimane viene insultato e minacciato di morte. Bello Figo, il rapper di Parma di origine ghanese, è stato già costretto ad annullare i concerti a Natale e Capodanno e ora a rischio c'è il live del 23 gennaio a Foligno. L'artista continua infatti ad essere preso di mira durante le sue esibizioni. E anche gli amministratori locali si sono detti preoccupati per eventuali scontri.