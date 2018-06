Avicii, si sono svolti in Svezia i funerali in forma privata

Si sono tenuti l'8 giugno in forma privata in Svezia i funerali di Avicii, come ha specificato il suo agente Ebba Lindqvist. Il dj famoso in tutto il mondo è morto lo scorso 20 aprile in Oman e sulle cause del decesso resta ancora il mistero. La famiglia lo ha seppellito in un cimitero vicino Stoccolma. L'amico Jesse Waits ha pubblicato su Instagram la foto del testo distribuito al rito funebre, oltre a una serie di immagini che raccontano la loro amicizia.