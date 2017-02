Avenged Sevenfold, la rock-metal band a Milano per l'unica tappa italiana

Due ore di musica e un palco spettacolare per uno show firmato Avenged Sevenfold. La metal band di Huntington Beach (California) farà tappa in Italia, per un'unica data del loro attesissimo tour europeo, martedì 21 febbraio per un live da non perdere al Mediolanum Forum di Assago, che è già sold out da settimane. Diciotto canzoni in programma di cui 5 tratte dall'ultimo disco "The Stage".

In scaletta anche pezzi imperdibili come "Nightmare" o "Hail To The King", per un totale di due ore di concerto su un palcoscenico, che, stando ai video postati dai fan dalle città, dove la band si è già esibita (il tour è partito il 7 gennaio da Dublino), ha mantenuto le promesse. Uno spettacolo nello spettacolo con scenografie colossali e astronauti enormi che volano sul palco, megaschermi fatti a cubo e molto altro ancora... La band del sud della california, formata da M. Shadows alla voce, Synyster Gates e Zacky Vengeance alla chitarra, Johnny Christ al basso e Brooks Wackerman alla batteria, ha del resto fatto della spettacolarità dei suoi concerti un marchio di fabbrica, realizzando il tutto esaurito nei palazzetti di tutto il mondo e in alcuni dei più grandi e prestigiosi festival musicali. Special guest in tutte le date del tour saranno i Disturbed; inoltre gli In Flames apriranno le date in Gran Bretagna e gli Chevelle quelle nel resto d'Europa. Il quintetto ha annunciato a sorpresa l'uscita del loro nuovo disco "The Stage" ad ottobre 2016, dopo tre anni di silenzio seguiti alla pubblicazione di "Hail to the king" disco che è entrato al 1 posto della Billboard200.