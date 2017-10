Asia Argento accusa di stupro Harvey Weinstein: "Ora lasciatemi in pace"

I fatti risalirebbero al 1997, quando Asia Argento aveva 21 anni. L'attrice rompe il silenzio e accusa di stupro il potente produttore di Hollywood Harvey Weinstein . A raccogliere la testimonianza dell'attrice italiana e di altre donne che denunciano di essere state abusate è il " New Yorker ". Secondo quanto riporta il magazine, i fatti sarebbero avvenuti in un hotel in Francia, dove l'attrice fu invitata ad un party della Miramax.

"Tutto vero, tutto scritto sul New Yorker. Ora lasciatemi in pace". Asia risponde così, con un sms laconico, a una telefonata dell'Ansa che chiedeva conferma alle dichiarazioni riportate dal media Usa.

Il produttore è stato licenziato dallo studio cinematografico che porta il suo nome, The Weinstein Company, dopo le notizie pubblicate sui media Usa secondo cui per decenni avrebbe molestato numerose donne. Il "New York Times" ha pubblicato un'inchiesta bomba in cui accusava il magnate del cinema di molestare giovani donne che volevano una carriera cinematografica: secondo le accusatrici Weinstein chiedeva di farsi massaggiare, di guardarlo nudo e prometteva di dar loro una mano con la carriera in cambio di favori sessuali.

In queste ore tantissime star di Hollywood - da George Clooney a Meryl Streep - hanno preso le distanze dal manager e lo hanno definito "indifendibile" e "disgustoso".