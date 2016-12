Miley Cyrus, trasparenze hot a Las Vegas

foto LaPresse Correlati Miley Cyrus, seminuda a Las Vegas 10:12 - Chi immaginava fosse distrutta per la fine della sua relazione con il fidanzato storico Miley Cyrus ha stupito tutti cantando il singolo "Wrecking Ball" sul palco dell'iHeartRadio Music Festival 2013 a Las Vegas. Coperta solo da un maglioncino lungo a rete, tanga, due adesivi a coprire i capezzoli e il microfono-banana, Miley ha fatto ancora scandalo. - Chi immaginava fosse distrutta per la fine della sua relazione con il fidanzato storico Liam Hemsworth - che si è già consolato con la collega Eiza Gonzalez - sbagliava.ha stupito tutti cantando il singolo "Wrecking Ball" sul palco dell'iHeartRadio Music Festival 2013 a Las Vegas. Coperta solo da un maglioncino lungo a rete, tanga, due adesivi a coprire i capezzoli e il microfono-banana, Miley ha fatto ancora scandalo.

Ma non è tutto. Miley, infatti, dopo aver "scaldato" il pubblico dell'iHeartRadio Music Festival è fuggita dietro le quinte dove ad aspettarla c'era il collega Mike Will Made It (vero nome Michael Williams). I due sono stati pizzicati in atteggiamenti intimi tra una carezza e una parola sussurrata all'orecchio. Insomma sembra orma che sia passata tanta acqua sotto i ponti dopo la rottura con Liam e Miley - complice anche l'atteggiamento da cattiva ragazza - va dritta per la sua strada tra scandali e vita privata.