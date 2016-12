Loredana Errore ferita in un incidente d'auto

foto Alessandra Banana Tisato Correlati Loredana Errore canta l'amore e il matrimonio

14:01 - Grave incidente per Loredana Errore, protagonista di "Amici 9", a bordo di una Ford Focus con un amico, nei pressi di viale dei Giardini, ad Agrigento. L'auto è uscita di strada abbattendo la recinzione di una residenza, ribaltandosi più volte. Loredana è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento. Secondo alcuni media i carabinieri hanno ritirato la patente alla cantante con denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Infatti il tasso alcolemico riscontrato nella cantante era quattro volte il limite consentito e dunque per legge scatta anche la denuncia penale. Un sito locale di news ha pubblicato alcune foto dell'incidente, nelle quali si vede la macchina ribaltata e poi rimessa in sesto, particolarmente ammaccata dalla parte del passeggero. La macchina sarebbe slittata sull'asfalto bagnato per la pioggia. Rimasti intrappolati nella vettura i due sono stati liberati dal personale medico di un'ambulanza e dai vigili del fuoco. La cantante ha riportato diversi traumi ma nessuno grave.



Sulla pagina Facebook della Errore nessun comunicato ufficiale su quanto avvenuto o sulle condizioni della cantante, ma solo l'avviso dell'annullamento del concerto che avrebbe dovuto tenere nelle prossime ore. "Siamo spiacenti di comunicarvi che per cause esterne - si legge - il concerto di questa sera a Camastra di Loredana è annullato. Ci scusiamo per il disagio".