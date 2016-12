"This Is Us", One Direction tra live e famiglia

foto Olycom Correlati One Direction a Londra con This Is Us 16:35 - Avere successo a 20 anni, girare il mondo lontano dalle famiglie ed essere gli idoli di migliaia di ragazzine. Questa la storia che fa da sfondo a "One Direction: This Is Us", docu-film sulla vita della boyband più amata. La pellicola arriva nelle sale il 5 settembre e Tgcom24 l'ha vista in anteprima. In bilico tra canzoni e momenti di relax, il film sbarca Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Zayn Malik e Louis Tomlinson in una veste inedita. - Avere successo a 20 anni, girare il mondo lontano dalle famiglie ed essere gli idoli di migliaia di ragazzine. Questa la storia che fa da sfondo a "", docu-film sulla vita della boyband più amata. La pellicola arriva nelle sale il 5 settembre e Tgcom24 l'ha vista in anteprima. In bilico tra canzoni e momenti di relax, il film sbarcain una veste inedita.

I protagonisti di "One Direction: This Is Us" sono due: le fan della band e Simon Cowell. Quest'ultimo, il padre-padrone del format "X Factor", li aveva notati proprio durante i casting del 2010. Presi singolarmente i ragazzi non sono passati (le lacrime di Harry, Niall, Liam, Zayn e Louis sono testimoniate dalle immagini in 3D) ma Simon ha deciso di metterli assieme per inserirli nella categoria Gruppi. Gli One Direction si sono classificati al terzo posto ma hanno iniziato una corsa che in breve tempo ha stregato migliaia di fan e scalato le classifiche. Le fan degli One Direction sono devote e sempre calorose con i ragazzi della band, tanto che il regista Morgan Spurlock in maniera ironica ha inserito nel film anche un neurologo che spiega quali sono le zone del cervello interessate alla sfera emotiva.



Quello che colpisce di "One Direction: This Is Us" è l'ottimo montaggio, talmente perfetto da risultare freddo in alcuni punti. In sequenza alternata lungo tutta la durata di un'ora e mezza, le scene delle varie esibizioni del tour mondiale "Where We Are" e i momenti di relax al pomeriggio prima dello show e quelli familiari. Poche ore prima dello spettacolo per ingannare il tempo infatti Harry gioca a pallone mentre Zayn sfugge ai controlli della sicurezza per scherzo. Poi i momenti dedicati alla famiglia" con Harry, Niall, Liam, Zayn e Louis che rientrano a casa per staccare qualche giorno dall'impegnativo tour. In una scena appaiono anche la mamma di Harry (Anne Cox) e di Liam (Karen) che piangono commosse parlando dei loro pupilli. Non mancano i viaggi umanitari con la band impegnata in una visita in Africa, a Ghana, nel 2012. Scopriamo anche che Zayn è un artista mancato e quando è a casa sua si diverte nel disegnare e colorare i suoi quadri con gli spray. Il più divertente e giullare è Harry Styles. "One Direction: This Is Us" è un viaggio dietro le quinte di un tour di successo, mostra anche alcuni aspetti inediti dei cinque componenti ma manca, a volte, di un pizzico di sincerità. Harry, Niall, Liam, Zayn e Louis sono così perfetti?

Andrea Conti