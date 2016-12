Venezia si prepara, tra star e grandi assenti

foto Ap/Lapresse Correlati Tutto sulla 70.ma Mostra del cinema

18:21 - Nonostante alcune assenze pesanti, come quelle di Matt Damon e il maestro dell'animazione giapponese Hayao Miyazaki; saranno molte le stelle a brillare nella prossima Mostra del cinema di Venezia. La lista dei sì si apre con la coppia di star di "Gravity" George Clooney (già si scommette sulla nuova fidanzata che porterà sul red carpet) e Sandra Bullock. Madrine della kermesse Eva Riccobono e Claudia Cardinale.

Presente anche Nicolas Cage per presentare il film "Joe", mentre a rendere piccante il festival ci penserà la coppia hot di "The Canyons" formata dall'ex bad-girl Lindsay Lohan e dal pornottare James Deen.



La seconda settimana potrà invece contare sulla luce di Scarlett Johansson star di "Under the skin" di Jonathan Glazer. Prevista anche la famiglia del musicista Frank Zappa, scomparso 20 anni fa, per il documentario di Salvo Cuccia "Summer 82 when Zappa came to Sicily".



Attesi al Lido anche i talenti del cinema italiano: da Alba Rohrwacher scienziata per "Con il fiato sospeso" di Costanza Quatriglio, al maestro per stranieri Valerio Mastrandrea della "Mia Classe" di Daniele Gaglianone, senza dimenticare naturalmente Antonio Albanese ne "L'Intrepido" di Amelio.



A Venezia anche Emma Dante e le altre donne di "Via Castellana Bandiera" e Maria Rosaria Omaggio che interpreta la giornalista Oriana Fallaci nel film "Walesa, l'uomo della speranza" del regista polacco Andrzej Wajdadi. Il maestro Tinto Brass e l'allieva Serena Grandi accompagneranno invece il documentario "Istintobrass".



Presenti anche i grandi maestri del cinema italiano: Bernanrdo Bertolucci sarà il presidente di giuria, Ettore Scola racconterà Fellini e Francesco Rosi torna Venezia a 50 anni dal successo del suo film-capolavoro "Le mani sulla città". Eva Riccobono sarà madrina d'apertura e di chiusura del Festival, mentre l'amata Claudia Cardinale sarà la musa per Venezia Classici.



L'IMPEGNO DI IRIS A VENEZIA - “Iris al Festival di Venezia”, a cura di Marta Perego e Mila Cantarelli - ogni sera, in seconda serata, fino al 7 settembre - offrirà un excursus delle opere proposte durante la giornata e proporrà una galleria dei personaggi protagonisti del red carpet. La finestra quotidiana sulla mostra, inoltre, offrirà spazio ai commenti di Tatti Sanguineti e agli incontri di Anna Praderio con la star del giorno. Quotidiano anche l’appuntamento con “Note di Cinema da Venezia”. A cura dell’inviata del Tg5 - dal 29 agosto al 9 settembre, alle ore 15.30 - la rubrica prevede interviste con tutte le star del Lido: da Sandra Bullock a George Clooney, dal Leone d’Oro alla carriera William Friedkin ad Alba Rohrwacher, da Ettore Scola a Gianfranco Rosi. Centrale, tra tutte le testimonianze raccolte da Praderio, quella con il Presidente di Giuria Bernardo Bertolucci, che - domenica 1 settembre - aprirà l’omaggio di Iris al regista premio Oscar: una maratona di quattro film - “The Dreamers”, “Il tè nel deserto”, L’assedio”, “La commare secca” - che sintetizzano molti elementi della sua poetica. In concomitanza con la chiusura della kermesse, mercoledì 11 settembre, “Iris al Festival di Venezia” chiuderà con uno speciale di Anna Praderio con ‘il meglio di’ di quanto visto in Laguna.