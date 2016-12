Rihanna si trasforma in un angelo a luci rosse

foto Splash News Correlati Riri incendia il carnevale delle Barbados

Rihanna, seno al vento 08:19 - Bikini tempestato di gocce cristallo e poco altro addosso per Rihanna, che incendia con un look mozzafiato il Crop Over delle Brabados, la tradizionale festa del raccolto che si tiene ogni anno sull'isola. Riri si scatena sul carro sfoggiando il suo nuovo taglio cortissimo fasciata in un costume da angelo che lascia ben poco spazio all'immaginazione: calze a rete, lingerie "preziosa" e un paio di ali coperte di piume. , che incendia con un look mozzafiato il Crop Over delle Brabados, la tradizionale festa del raccolto che si tiene ogni anno sull'isola. Riri si scatena sul carrofasciata in un costume da angelo che lascia ben poco spazio all'immaginazione: calze a rete, lingerie "preziosa" e un paio di ali coperte di piume.

Su Instagram Rihanna ha pubblicato gli scatti della sfilata in maschera, in cui appare più trasgressiva e provocante che mai. Vestita da angelo sexy, la cantante ha messo in mostra le sue curve bollenti per amor di patria. "Amo il mio Paese" commenta orgogliosa Riri, che anche anche quest'anno non si è lasciata sfuggire il tradizionale carnevale delle Barbados.