Francia, arrestato Burzum per terrorismo

E' stato arrestato in Francia, a Corre'ze, il musicista norvegese Varg Vikernes, meglio noto nel panorama black metal con il nome di Burzum. Secondo la polizia Vikerness, indicato come "vicino agli ambienti neonazisti", e sua moglie lavoravano alla "organizzazione di un atto terrorista di grande portata". Negli anni 90 era stato condannato a 21 anni di carcere per aver bruciato alcune chiese e uccisoil frontman dei Mayhem, Øystein "Euronymous" Aarseth.

Dopo che la pena gli era stata ridotta a 15 anni, nel 2009 Vikernes era uscito dal carcere e si era trasferito in Francia. Fanatico delle tradizioni germaniche e pagane, si era sempre più avvicinato a posizioni di estrema destra e ai movimenti neonazisti, di cui faceva apologia nel suo blog.



La notizia dell'arresto è stata divulgata dal ministero dell'Interno di Parigi, tramite una nota. L'operazione viene definita "sensibile" dalla procura antiterrorismo di Parigi, è stata decisa per la "pericolosità potenziale" dei due soggetti.



Secondo alcuni media la moglie di Vikernes, che sarebbe iscritta a un club di tiro, avrebbe acquistato legalmente quattro pistole.



Tra i fan di Burzum c'era anche Anders Breivik, l'autore della strage di Utoya nel 2011, che lo incluse nella lista di 350 persone a cui inviò il suo manifesto razzista prima di dare il via al massacro.