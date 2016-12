Francesco Facchinetti: "Ora chiamatemi Oz"

foto Ufficio stampa Correlati We are presidents in "Il mondo è qui"

Facchinetti chiama Twitter risponde 10:54 - Francesco Facchinetti non è scomparso. Lavora in radio e ha fondato un'agenzia che va a caccia di talenti. Con il dj-produttore Poul e il cantante Manuel ha dato vita a We Are PresidentS che ha lanciato "Il mondo è qui" con Carosello Records. "Un manifesto positivo per i giovani", dice Francesco a Tgcom24 che ora si fa chiamare Oz. Tour di 40 date e sulla tv non esclude il ritorno su RaiDue. Condurrai The Voice? "Non ne so nulla, al momento". non è scomparso. Lavora in radio e ha fondato un'agenzia che va a caccia di talenti. Con il dj-produttore Poul e il cantante Manuel ha dato vita ache ha lanciato "" con Carosello Records. "Un manifesto positivo per i giovani", dice Francescoche ora si fa chiamare Oz. Tour di 40 date e sulla tv non esclude il ritorno su RaiDue. Condurrai? "Non ne so nulla, al momento".



Come è nato il progetto We Are PresidentS?

In questi anni oltre a fare il lavoro in pubblico, soprattutto in televisione, ho sempre cercare di sviluppare la passione per il talento in ogni forma possibile. Ho deciso di aprire un'agenzia per andare alla ricerca di talenti di tutti i tipi tra cui musicisti e dj. Andando, spesso, anche a cercare nel sottobosco musicale dell'hip hop e della dance, così come anche l'underground. Lì, ad esempio, abbiamo trovato l'eccezionale Nesli. Poi ci siamo rivolti al mondo dance e dell'elettronica.



Come mai?

Perché è una nostra passione e un giorno ci siamo detti 'Perché non proviamo anche noi?'. Così ho cambiato nome in Oz e devo dire che la risposta del pubblico è stata straordinaria. Abbiamo fatto diverse serate in discoteca presentandoci e l'accoglienza è stata calorosa ovunque anche ad Amsterdam, dove abbiamo suonato al Paradiso. Lì ci sono stati artisti importanti da Lady Gaga ai Coldplay. L'altro giorno un ragazzo mi ha fermato chiamandomi Oz, facendomi i complimenti. Insomma con Poul e Manuel stiamo raccogliendo i frutti. Basti pensare che con "Castlevania", siamo arrivati terzi nella dance chart mondiale di House.net. Insomma quello che è iniziato per gioco è ormai diventata una cosa seria.



"Il mondo è qui" però è totalmente in italiano. Com'è nata questa canzone?

Ci sembrava giusto sperimentare le nostre sonorità electro-dance con la lingua italiana. Sappiamo che non siamo stati i primi ma pensiamo che questa canzone possa avere un riscontro importante anche in radio, tv e sul Web. Abbiamo avuto una risposta forte dai ragazzi che a migliaia hanno scritto sul palmo della mano Il mondo è qui che poi abbiamo inserito nel nostro video ufficiale.



Di cosa parla?

E' uno sfogo di tutti i ragazzi di oggi che respingono al mittente le accuse sulla situazione disastrosa economica e sociale del momento. E' un manifesto positivo e ottimista verso il futuro e la volontà di rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro per cambiare le cose, andare avanti. Insomma è un invito a vivere sempre al massimo. Il tutto è stato scritto con un linguaggio giovanile e cibernetico.



Qual è il vostro obbiettivo?

Contribuire all'esplosione della musica elettronica nelle radio italiane che sono sicuro avverrà tra otto-undici mesi.



Avete un disco in arrivo?

Per ora abbiamo iniziato questa collaborazione con Carosello, ma non nego che ci piacerebbe fare un album con collaborazioni importanti.



Chi chiameresti subito per una collaborazione?

Emis Killa, trovo che sia un rapper che fa veramente la differenza.



Hai nostalgia della tv?

E' singolare la mia esperienza. Ho vissuto due estremi: uno in cui era tutto bello e una figata pazzesca e l'altro di estremo down. Ho riflettuto molto su come sia andato il mio percorso in televisione ed ho capito che quando ho fatto qualcosa che fosse vicino al mio mondo e alla mia passione musicale le cose sono andate molto bene, altre invece che erano più lontane meno bene.



Insomma tornerai?

Ho un rapporto di esclusiva con la mia Rete, RaiDue, e da sette mesi faccio avanti e indietro per proporre idee e concretizzare un programma nuovo. Guardo molta televisione all'estero e cerco di capirne i meccanismi e di approfondire le mie conoscenze.



Si parlava di una tua prossima conduzione a "The Voice"...

Non ne so nulla, al momento.

Andrea Conti