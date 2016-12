Asia e Morgan, uniti dalla musica

foto Instagram Correlati "Sexodrome", trasgressione elettro-pop

Alla fine è stata la musica a far tornare insieme Asia Argento e Morgan. I due hanno infatti collaborato per l'album "Total Entropy", uscito il 9 luglio. A fare da apripista lo psichedelico singolo "Sexodrome", accompagnato da un video futuristico e delirante. Asia e Morgan hanno finalmente recuperato la sintonia di un tempo, dopo anni di feroci battaglie legali per al'affidamento della figlia Anna Lou (11 anni).

A 17 anni, Asia ha guidato il suo primo punk-rock, Sparkle Fun Kids. Nel 2008, ha pubblicato un cd compilation e ha collaborato con vari artisti come produttrice, uno per tutti con Marilyn Manson per il singolo di "The Golden Age of Grotesque" (2003).





Come scrittrice, compositrice e interprete ha lavorato con il compositore francese Hector Zazou in "Double Jeopardy", Brian Molko dei Placebo in "Trash Palace". Ha anche lavorato con Morgan RYLZ, Toog, Adamski, Hanin Elias e Mirwais Ahmazdai. Si mantiene un forte rapporto artistico con Anton Newcombe (The Brian Jonestown Massacre), con il quale ha registrato quattro canzoni. Accanto alla sua produzione cinematografica, Asia Argento scrive ed esegue da dieci anni canzoni in inglese, francese e italiano. Ha registrato gia' con Tim Burgess, Anton Newcombe, Munk, Brian Molko, Hector Zazou, Legendary Tigerman, Morgan, Archigram. "Total Entropy" ha riunito per la prima volta, sotto forma di un album queste collaborazioni uscite in edizione limitata o inediti. L'album alterna ballate orchestrali, blues-rock, new wave e sperimentali techno, in un 'non-genere', una sorta di diario di note dure su cui che corre la sua voce calda.