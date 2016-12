Un weekend di adrenalina al cinema

foto Ufficio stampa 12:06 - Una carica di film invade gli schermi del weekend. A guidarla l'apocalittico scenario di "World War Z" con protagonista Brad Pitt, che oltreoceano ha messo d'accordo pubblico e critica. In sala anche il poliziesco italiano "Salvo" di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, che racconta l'incontro di un killer mafioso con una ragazza non vedente. Esce questa settimana il thriller mozzafiato "Blood", del regista Nick Murphy. - Una carica di film invade gli schermi del weekend. A guidarla l'apocalittico scenario di "" con protagonista Brad Pitt, che oltreoceano ha messo d'accordo pubblico e critica. In sala anche il poliziesco italiano "" di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, che racconta l'incontro di un killer mafioso con una ragazza non vedente. Esce questa settimana il thriller mozzafiato "", del regista Nick Murphy.

In "World War Z" un'epidemia mortale si diffonde sulla terra. Gli individui si trasformano in zombie famelici e rischiano di distruggere la razza umana così come conosciuta. Per scoprire la radice del contagio viene chiamato l'agente delle Nazioni Unite Gerry Lane (Brad Pitt).



"Salvo" racconta l'incontro durante un omicidio tra il sicario Salvo (Saleh Bakri) con la non vedente Rita (Sara Serraiocco) che, sotto l'effetto dello shock, ritrova la vista. La ragazza potrebbe quindi identificare l'assassino, ma Salvo decide di risparmiarla.



Nel thriller mozzafiato "Blood" due poliziotti danno la caccia all'assassino di una ragazza. Dopo averlo individuato in un uomo con precedenti per violenza, decidono di farsi giustizia da soli e lo uccidono. Poco dopo viene però identificato il vero colpevole e per loro inizia una pericolosa spirale di bugie. Ambientato negli anni '90 "Doppio gioco" racconta la storia di Colette, una donna presa in mezzo nella guerra tra gli insurrezionalisti irlandesi e i servizi inglesi.



Ne "La quinta stagione" una carestia devasta le campagne delle Ardenne: la terra non dà più frutti, gli alberi si spezzano e una grigia cappa sembra impadronirsi del mondo. Due adolescenti cercano con ogni mezzo di opporsi alla catastrofe. Il delicato "Amore carne" è una raccolta di frammenti, confessioni, dialoghi, raccolti e filmati dall'autore e perfomer teatrale Pippo Delbono.