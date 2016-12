Rihanna gioca con la marijuana ad Amsterdam

foto Instagram Correlati Rihanna in un coffee shop proibito 09:15 - Rihanna è giunta ad Amsterdam per un concerto all'arena Ziggo Dome. Durante una pausa la cantante ha deciso di andare in un coffee shop per fumare un po' di marijuana legale. Ma tra una risata e uno scherzo Rihanna ha postato su Instagram le foto mentre fumava abbondantemente. Ovviamente sono scoppiate le polemiche in Rete. è giunta ad Amsterdam per un concerto all'arena Ziggo Dome. Durante una pausa la cantante ha deciso di andare in un coffee shop per fumare un po' di marijuana legale. Ma tra una risata e uno scherzo Rihanna ha postato su Instagram le foto mentre fumava abbondantemente. Ovviamente sono scoppiate le polemiche in Rete.

Il bar così come fumare marijuana è assolutamente legale ad Amsterdam ma non negli altri Paesi europei e americani. Le associazioni dei genitori sono sul piede di guerra perché la cantante è amatissima dai teenager. Per loro è un cattivo esempio da non seguire. E Rihanna? Sorride e non risponde.