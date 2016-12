Amanda Bynes contro Rihanna, è giallo

foto LaPresse Correlati Amanda Bynes in manette

Topless da urlo per Amanda Bynes

Amanda Bynes, stellina terribile di Hollywood 14:00 - Amanda Bynes ha lanciato un attacco molto forte via Twitter alla cantante Rihanna, dicendo che Chris Brown l'aveva picchiata nel 2009 perché "non è abbastanza carina". Nonostante i "cinguettii" siano stati inviati dall'account della Bynes, l'attrice ventisettenne ha fatto marcia indietro negando di averli scritti. Amanda, in un messaggio contorto, ha parlato di tweet taroccati. ha lanciato un attacco molto forte via Twitter alla cantante, dicendo che Chris Brown l'aveva picchiata nel 2009 perché "non è abbastanza carina". Nonostante i "cinguettii" siano stati inviati dall'account della Bynes, l'attrice ventisettenne ha fatto marcia indietro negando di averli scritti. Amanda, in un messaggio contorto, ha parlato di tweet taroccati.

Vittima o carnefice? - In un lungo messaggio sempre via Twitter, Amanda Bynes ha puntato nuovamente il dito contro il Dipartimento di polizia di New York perché, in base alle sue parole, alcuni agenti si sarebbero "introdotti illegalmente" nella sua abitazione e l'avrebbero molestata sessualmente prima dell'arresto della scorsa settimana. Inoltre, l'attrice ha dichiarato di essere "allergica" alle droghe e all'alcol definendosi“innocente”. Nello scambio di tweet di domenica si legge: "Chris brown ti ha picchiata perché non sei abbastanza carina" e poi: "@Rihanna nessuno vuole essere il tuo amante perché chiami tutti e le loro madri e io ho chiamato il mio nuovo cane Rihanna". Inoltre, nello stesso paragrafo in cui Amanda ha negato di aver scritto tweet offensivi nei confronti di RiRi dicendosi certa che un giorno saranno in un video musicale insieme, si contraddice chiedendo pure "come mai Rihanna fuma erba e non finisce nei guai per questo". Inoltre, la ragazza aggiunge: "Per fortuna, sono un'istruita multimilionaria".