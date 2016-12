Cara Delevingne, esordio sexy in musica

16:00 - Cara Delevingne e Rita Ora sembrano essere davvero in simbiosi l'una con l'altra. La top model più richiesta del momento ha infatti preso parte al video di "Facemelt", nuovo singolo della Ora, vestendosi e atteggiandosi come lei. A dirigerle sul set il fotografo delle star Rankin."Cara si impadronisce del mio video e della mia vita e fondamentalmente di me - ha commentato la rapper - E' abbastanza impressionante. E' pazza come me, quindi ha senso".

Rankin ha appena lanciato la sua 4 °edizione della rivista "The Hunger", a cui hanno collaborato diverse artiste tra cui: Jessie J, Iggy Azalea, Rita Ora, A*M*E, Grimes e Gabrielle Aplin. Ma la vera sorpresa è la presenza della super top-model Cara Delevingne, che nel remix di "Facemelt" compare al fianco della rapper Rita Ora. Look aggressivo e pose provocanti, Cara imita gli atteggiamenti della fidanzata giocando maliziosa insieme a lei.



La musica è la nuova passione della top che, dopo la moda, sembra decisa ad iniziare la sua nuova carriera come cantante. "Cara è preoccupata per la sua carriera musicale e ha chiesto un sacco di consigli a Rihanna e Rita. Hanno passato i suoi demo ai loro manager, che lavorano alla Roc Nation con Jay-Z - ha rivelato una fonte al "Sun" - Cara ha già incontrato Jay-Z nel backstage del concerto di Beyoncè a Londra e sembra sia andata bene, ha ottime possibilità".