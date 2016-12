Amanda Bynes: "Violentata da poliziotto"

foto Olycom Correlati Amanda Bynes, stellina terribile di Hollywood 14:20 - Dopo l'arresto, Amanda Bynes racconta la sua verità. E su Twitter avverte i suoi follower: "Non credete alle cose che dicono di me". Di più. L'attrice accusa di essere stata vittima delle molestie di un poliziotto prima e dopo le manette: "Il giorno prima del mio arresto, un poliziotto mi ha molestata sessualmente. Lo stesso poliziotto, il giorno seguente, mi ha accusata di aver lanciato un bong dalla finestra". E ora la polizia indaga. racconta la sua verità. E su Twitter avverte i suoi follower: "Non credete alle cose che dicono di me". Di più. L'attrice accusa di essere statadelledi unprima e dopo le manette: "Il giorno prima del mio arresto, un poliziotto mi ha molestata sessualmente. Lo stesso poliziotto, il giorno seguente, mi ha accusata di aver lanciato un bong dalla finestra". E ora la polizia indaga.

Giura di "non essere una drogata", Amanda, e passa all'attacco accusando la polizia di New York. La Bynes ha rivelato infatti che i poliziotti sono entrati nella sua cosa proprio mentre lei chiamava le forze dell'ordine per denunciare la violenza subita il giorno prima. E mentre l portavoce del NYPD Paul Browne spiega che l'ufficio affari interni sta esaminando la versione dell'attrice, Amanda dovrà comparire il 9 luglio in tribunale a New York e difendersi dalle accuse di possesso di sostanza droga, minacce e aggressione.