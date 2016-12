Cristina Scabbia e il sesso... acqua e sapone "Rock sì, ma l'uomo deve sapere di pulito"

In campo musicale sono una delle eccellenze italiane nel mondo. I Lacuna Coil sono ormai più di casa negli Stati Uniti che in Italia, macinando concerti e successi. Grazie anche al talento della cantante Cristina Scabbia: grinta rock e quel fascino che non guasta. Riviste culto del settore, come "Kerrang!", l'hanno definita la regina del metal e "Rolling Stone" le ha dedicato una copertina con il titolo "hot rock chick".



Se qualcuno però pensasse a lei come una trasgressiva rocker, incline a provocazioni e atteggiamenti da titoloni scandalistici, non potrebbe essere più lontano dalla realtà. E lo confermano anche le sue parole in fatto di sesso e uomini. "È la pelle a inviarmi il primo segnale - dice -. Se annuso un buon odore, zac! Seguo l'istinto e finora non ho mai sbagliato. Dirò di più, non ho mai avuto uomini che puzzassero: anche nelle situazioni più calde o estreme, per così dire, avevano quel profumo che ricorda quello di un bimbo".



Sì, perché se sul palco si suda a più non posso e l'atmosfera nei palazzetti non è sempre sapone e borotalco, sotto le lenzuola la cosa cambia. "Ai primi posti della mia classifica di apprezzamento c'è l'igiene. Posso tranquillamente tollerare il disordine; la mancanza di pulizia personale, no. Denti inclusi ovviamente: l'alito pesante distruggerebbe il fascino fiabesco di qualsiasi principe azzurro. Evito, però, l'uomo che si chiude in bagno per ore e mi ruba la crema antirughe. Non confondiamo i ruoli: dei due, la donna sono io!".



E in quanto alle parti del corpo che prima guarda in un uomo, Cristina ha le idee chiare... "Guardo le mani: non la forma, ma come si muovono, mi rivelano tantissimo di un uomo. E poi i piedi: ne osservo la forma da ammiratrice della bellezza del corpo umano. Preferisco quelli nervosi, maschili". Ma mi raccomando, niente sandali... "Fosse anche Brad Pitt a indossarli, sarebbero catastrofici e avrebbero un effetto… anticoncezionale".