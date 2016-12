Elio e Le Storie Tese, ecco "L'album biango"

foto Ufficio stampa Correlati DUETTO HOT CON SIFFREDI 09:06 - A cinque anni di distanza da "Studentessi" e il secondo posto al Festival di Sanremo con "La canzone mononota", Elio e le Storie Tese pubblicano "L'album Biango". "Per noi un album ha una gestazione di 5 anni. Altrimenti nasce prematuro", spiegano. Nei quindici brani cenni politici ai centri di accoglienza ("Amore amorissimo") e alla deriva del Web ("Lampo"). Elio non ha ancora firmato per "X Factor". - A cinque anni di distanza da "Studentessi" e il secondo posto al Festival di Sanremo con",pubblicano "". "Per noi un album ha una gestazione di 5 anni. Altrimenti nasce prematuro", spiegano. Nei quindici brani cenni politici ai centri di accoglienza (") e alla deriva del Web ("). Elio non ha ancora firmato per "X Factor".

Sveliamo subito il mistero del titolo del disco.

Abbiamo diverse ipotesi ma ne sottoporremo solo due. Ci siamo ispirati all'album bianco dei Beatles ma può essere anche un riferimento all'albume dell'uovo cotto (perché quello crudo è trasparente). Poi c'è una terza via ancora e si riassume in "Così".



Siete stati ospiti al Concertone e con "Complesso del Primo maggio" avete preso in giro un po' la macchina organizzativa. Cosa andrebbe corretto?

Direi di puntare sulla qualità ma non quella che si intende oggi in cui dal pomeriggio si succedono magari gruppi o persone non di alto spessore. Sembra quasi che per come è impostato ora dal pomeriggio verso sera si assista ad un escalation in cui poi al calare del sole si esibiscono solo i "Big". Quando, invece, nei Festival europei vedi 15 nomi in cartellone e tutti e 15 forti. Poi dal punto di vista tecnico-sonoro devono migliorare ancora tantissimo. Noi al Concertone andiamo e con piacere anche perché è una delle poche occasioni in cui si puoò fare musica in Italia. Allora facciamolo bene!



Che ne pensate dell'esclusione di Fabri Fibra dal cast?

Un colpo di scena clamoroso che potevano risparmiarsi.



Perché in "Lampo" prendete in giro chi fa le foto e poi le condivide sui social?

Ma non solo loro ma anche chi va ai concerti e riprende tutto il live non gustandosi lo spettacolo dal vivo ma attraverso la telecamerina del cellulare. Per farci cosa poi? Per condividerlo subito su Facebook! Ecco è anche per questo che sia alla data zero del nostro tour ma anche nelle altre date abbiamo pregato tutti a non filmare né fotografare nulla. Lo facciamo per loro.



Si parla anche di temi attuali come i centri di accoglienza in "Amore amorissimo"...

Non ci siamo mai appassionati con l'impegno politico ma in alcuni casi ci siamo infervorati parecchio specie in alcune cause che ci vedono coinvolti in prima persona. Per questo cantiamo "L'Unione europea ha criticato le condizioni dei centri d'accoglienza del cuore degli italiani. Ma l'amore vero se ne impippa sia dell'Unione Europea che dei centri d'accoglienza; prede il motorino e se ne va va ai giardinetti a limonare in barba a tutto e tutti.



Tornerete al Festival di Sanremo?

Come ospiti stranieri sì.

Andrea Conti