Lindsay Lohan rifiuta la clinica del tribunale

foto LaPresse Correlati PRIMA DEL RICOVERO

CHE ECCESSI!

SEMPRE IN TRIBUNALE 09:10 - "Mi sembra giusto". Così Lindsay Lohan al Daily Mail qualche ora prima del ricovero in rehab imposto dal tribunale. Ma l'attrice si è recata al Seafield Center di New York ha alzato i tacchi ed è fuggita al Morningside Recovery di Newport Beach, riporta il sito TMZ. Il motivo? Al Seafield era vietato fumare sigarette. Il tribunale deciderà se punirla. Intanto Lindsay rassicura: "La cocaina? Solo 4 volte e basta con le donne! Amo gli uomini". - "Mi sembra giusto". Cosìal Daily Mail qualche ora prima del ricovero in rehab imposto dal tribunale. Ma l'attrice si è recata al Seafield Center di New York ha alzato i tacchi ed è fuggita al Morningside Recovery di Newport Beach, riporta il sito TMZ. Il motivo? Al Seafield era vietato fumare sigarette. Il tribunale deciderà se punirla. Intanto Lindsay rassicura: "La cocaina? Solo 4 volte e basta con le donne! Amo gli uomini".

Sempre nell'intervista al Daily Mail la Lohan spiega perché non abbia fatto uso smodato di cocaina: "Non mi piace perché mi ricorda mio padre. Comunque ne ho fatto uso quando avevo 20 anni e mi hanno pure beccata ma voglio anche idre che non mi sono mai iniettata eroina o preso LSD. Di quella roba lì ho paura". Ma in compenso l'ex bambina prodigio di Hollywood fa uso abitualmente di : "erba ed ecstasy". Infine qualche considerazione sulla sua chiacchieratissima vita sentimentale: "Quando stavo con Samantha non volevo lasciarla perché non volevo rimanere da sola. Era una relazione malata". Dunque la musica è cambiata e per la Lohan ci sono solo gli uomini, almeno per ora.