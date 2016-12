Famosi ma antipatici: "vince" la Paltrow

foto Afp Correlati E PER TE CHI E' LA PIU' "INSOPPORTABILE"? VOTA!

KRISTEN STEWART E GLI ALTRI "SENI DA OSCAR" 10:20 - Celebri, famosi ma anche tanto antipatici, spesso odiati. Non tutte le celebrità di Hollywood trovano il favore del pubblico anche come persone. Un sondaggio di "Star's Magazine" ha incoronato (si fa per dire) Gywneth Paltrow come la stella più irritante di Hollywood. Dietro di lei Kristen Stewart e Jennifer Lopez. In top ten anche Justin Bieber e Madonna. - Celebri, famosi ma anche tanto antipatici, spesso odiati. Non tutte le celebrità di Hollywood trovano il favore del pubblico anche come persone. Un sondaggio di "Star's Magazine" ha incoronato (si fa per dire) Gywneth Paltrow come la stella più irritante di Hollywood. Dietro di lei Kristen Stewart e Jennifer Lopez. In top ten anche Justin Bieber e Madonna.

La bella Gwyneth paga da sempre un look algido e un atteggiamento non proprio friendly nei confronti del pubblico. E in quanto a Kristen Stewart, amata dai teenager come protagonista della saga di "Twilight", non ha giovato sicuramente la telenovela della sua relazione andata in frantumi con Robert Pattinson: il tradimento lo ha pagato caro, non solo in privato ma anche sul fronte della stima del pubblico.



Ci sono poi alcune sorprese. Come Angelina Jolie: l'impegno umanitario e il ruolo di multi-mamma non bastano per renderla mano antipatica agli occhi del pubblico, ed eccola così al 15.mo posto. E che dire di Justin Bieber, che negli ultimi mesi sembra giochi a rendersi il più odioso possibile e, rispetto al passato, senza nemmeno l'aura da bravo ragazzino? Per lui un bell'ottavo posto, solo un gradino sotto Madonna.



LA CLASSIFICA COMPLETA DELLE STELLE PIU' "ODIOSE":



1. Gwyneth Paltrow

2. Kristen Stewart

3. Jennifer Lopez

4. John Mayer

5. Katherine Heigl

6. Matt Lauer

7. Madonna

8. Justin Bieber

9. Anne Hathaway

10. Kris Jenner

11. Kim Kardashian

12. LeAnn Rimes

13. Ashton Kutcher

14. Jay Leno

15. Angelina Jolie

16. Lindsay Lohan

17. Shia LaBeouf

18. Taylor Swift

19. Jesse James

20. Chris Brown