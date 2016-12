Festival di Cannes, Sorrentino ci riprova

- Il film di Paolo Sorrentino, "La grande bellezza", sarà in gara al prossimo Festival di Cannes che si svolgerà dal 15 al 26 maggio. Per il regista de "Il divo" è la quinta partecipazione. L'Italia sarà rappresentata anche "Miele", film d'esordio alla regia di Valeria Golino, che sarà presentato nella sezione "Un certain regard".

"Ringrazio il Festival per l'invito e l'attenzione con cui segue il mio lavoro sin dagli esordi - ha dichiarato Paolo Sorrentino dopo aver ricevuto la notizia -. Essere selezionati tra migliaia di film è già un grande riconoscimento".

"Andarci per la quinta volta di seguito - continua il regista - è una responsabilità e un onore che condivido con tutta la troupe. Uomini e donne appassionati che mi hanno consentito di trasformare in un film quella che per me era una fantasia".

La vicenda ruota attorno alla figura di Jap Gambardella, un giornalista di 65 anni, interpretato da Toni Servillo, ancora una volta protagonista con il regista. Accanto a lui, un cast straordinario: Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Carlo Buccirosso e Pamela Villoresi. Jap Gambardella è un personaggio professionalmente affermato, di un fascino senza tempo, che con il suo lavoro racconta i vari aspetti di una città bella e complessa come Roma, muovendosi tra cultura alta e mondanità. Ma della Capitale non vedremo solo scampoli di società, in sceneggiatura sono previste infatti scene girate intorno ad importanti monumenti che vedranno protagonisti Servillo e orde di turisti stregati dalla città eterna.