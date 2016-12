Per Lady Gaga sedia a rotelle a 24 carati

foto Little Monster Correlati PER GAGA UNA SEDIA A ROTELLE DI LUSSO

Lady Gaga non si smentisce mai. Anche nel momento di difficoltà fisica, reduce da un'operazione all'anca che l'ha costretta a interrompere il tour, la popstar non perde di vista lo stile. E così eccola su una sedia a rotelle placcata in oro 24 carati, con la seduta di pelle nera. La cantante l'ha commissionata a Ken Borochov, del marchio di lusso Mordekai.

Il "New York Post", che ha lanciato la notizia, ha sottolineato come la sedie a rotelle abbia un particolare design grazie al quale è completamente reclinabile nel caso in cui la popstar avesse bisogno di sdraiarsi.

"Non mi aspettavo la chiamata e non avevo mai fatto una sedia a rotelle ma mi piacciono le sfide - afferma Botochov - e così ho creato quella che chiamo affettuosamente Chariot, una sedia adatta solo per una regina".