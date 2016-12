Anastacia ha il cancro per la seconda volta

09:19 - "Ad Anastacia purtroppo è stato diagnosticato il cancro al seno per la seconda volta dopo averlo sconfitto con successo nel 2003". Così iniziano le brevi righe sul Facebook ufficiale della cantante che hanno colpito migliaia di fan. Annullati all'istante tutti gli impegni e il tour europeo. Anastacia adesso pensa solo alla salute e chiede che venga rispettata la privacy.

"Di conseguenza, è stata costretta a cancellare tutti i tour, spettacoli e qualsiasi viaggio da oggi fino a nuova comunicazione. - recita la dichiarazione -. Anastacia era entusiasta del prossimo tour europeo, che doveva iniziare 6 aprile a Londra. 'Sto male perché deludo in questo modo tutti i miei incredibili fan che erano in attesa di 'It’s a man’s world Tour'. Mi si spezza il cuore solo al pensiero', ha detto.



"Anastacia continuerà la scrittura e la registrazione del suo nuovo album, nonostante la sua diagnosi e spera di programmare un nuovo tour il più presto possibile. Ora più che mai, è determinata a mettere in pratica il suo motto 'Non lasciare mai che il cancro rubi il 'meglio di te!'".



RIMBORSO BIGLIETTI TOUR ITALIANO - La cantante aveva in programma anche due concerti in Italia: l'8 aprile a Padova e il 9 a Milano. L'agenzia live D'Alessandro e Galli comunica che i biglietti saranno rimborsabili presso le prevendite d’acquisto fino al 30 aprile. Infoline 0584 46477