Siani-De Sica, nuova coppia comica

Forte dei successi di "Benvenuti al sud" e "Benvenuti al nord", Alessandro Siani torna al cinema questa volta nella duplice veste di attore e regista. Esce giovedì infatti "Il Principe abusivo", che oltre a Siani vede protagonisti Christian De Sica, Sarah Felberbaum e Serena Autieri. Tra Siani e De Sica è nato un grande feeling: "Sembra che lavoriamo insieme da 30 anni - ha detto De Sica - con lui recitare è facile".

"Mi piaceva parlare di ricchezza e povertà" ha raccontato Siani. "Avevo come riferimento film come 'My Fair Lady' o 'Il Conte Max'. E poi mi sono ispirato ai film americani sul genere, senza mai strafare ed essere volgare".

In quanto alla sintonia della nuova coppia comica che si è formata sul set, Siani ha rivelato che con De Sica stanno pensando a una riedizione di "Quasi amici": "Ci piacerebbe portarlo insieme in teatro".

Il comico non si è trattenuto dal fare una battuta sull'abbandono di Papa Benedetto XVI: "Volevo una notizia che desse risalto al film - ha chiosato -: il Papa si dimetterà il 28 febbraio, quindi per 16 giorni oltre al Principe abusivo avremo anche il Papa abusivo".