Adam Levine, nudo e sexy in copertina

Addominali di ferro e tatuaggi in bella vista, Adam Levine posa come un professionista per la cover del magazine "7 Hollywood". Così, dopo l'esperienza di giudice a "The Voice", il cantante dei Maroon 5 accetta un'altra sfida e si trasforma in modello. Strizzato in jeans attillati e con la camicia di flanella aperta, Levine fa uscire il suo lato più selvaggio e intrigante mettendo in mostra un fisico invidiabile, scolpito da ore di palestra.

Diviso tra musica, televisione e ora anche moda, Adam Levine è un vulcano di energia. E per mantenere il giusto equilibtrio e non farsi travolgere il cantante, come molte star dello star-system, ha iniziato a praticare yoga: "A volte sono molto confuso, faccio fatica a trovare il tempo per meditare. Con lo yoga ho imparato a concentrarmi e prendere meglio le decisioni, mi rende tutto più chiaro".