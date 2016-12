Alessandra Amoroso fa festa con Antonacci

foto Tgcom24 Correlati DUE VOCI E UNA GRANDE FESTA

Biagio Antonacci ha chiuso il lungo tour "Insieme Finire" al MediolanumForum di Assago (Milano) ancora una volta con un sold out. Ospiti speciali della serata i Club Dogo e Alessandra Amoroso. Con quest'ultima Biagio ha intonato chitarra e voce "Il cielo in una stanza" e uno dei suoi brani più intensi "Le cose che hai amato di più". Alessandra ha sfoderato una voce più black frutto degli studi di canto in America come lei ha ammesso a Tgcom24.

Alessandra si è presentata in gran forma sul palco con capelli raccolti, stretta in un elegante tubino nero e con tacchi vertiginosi. Elegante e un po' emozionata, la cantante ha intonato uno dei brani storici di Gino Paoli accompagnata da un chitarrista d'eccezione: Biagio Antonacci. Interpretazione intensa con una voce ancora più black per la Amoroso come lei stessa ha spiegato poi dietro le quinte, dopo aver cantato.



"E' il frutto delle lezioni di canto prese in America", poi piano piano la voce si è adagiata su una strada soul divenendo ancora più morbida. Non si sa ancora se questo speciale duetto porterà con se anche un omaggio di Biagio per il prossimo album di Alessandra. Su Twitter poi è apparso un ringraziamento speciale all'amico: "Troppo troppo bello e Biagio troppo unico!!! Grazie ancora... Dolce notte io festeggio"



Intanto Antonacci si gode il successo di un tour che ha messo a segno 46 concerti a maggio, ottobre, novembre e dicembre, tutti "sold out" in oltre 30 città italiane. Il concerto del 22 gennaio al MediolanumForum è stato registrato, molto probabilmente nei prossimi mesi uscirà un dvd live.

