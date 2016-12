Clooney, triangolo con la Crawford e suo marito

foto Dal Web Correlati GEORGE, CHE SORPRESA! 15:12 - Che succede se il seducente Clooney viene pizzicato a letto con Cindy Crowford proprio dal marito della modella dopo una notte a base di tequila? Ne sa qualcosa proprio l'attore di Hollywood che oltre ad essere finito sotto le stesse lenzuola della ex modella si è fatto un giro anche nel letto del marito, Rande Gerber. Ma tranquilli, Geroge è semplicemente il protagonista di uno spot ideato per lanciare sul mercato la tequila prodotta proprio da lui e dal suo caro amico Gerber. - Che succede se il seducente Clooney viene pizzicato a letto con Cindy Crowford proprio dal marito della modella dopo una notte a base di tequila? Ne sa qualcosa proprio l'attore di Hollywood che oltre ad essere finito sotto le stesse lenzuola della ex modella si è fatto un giro anche nel letto del marito, Rande Gerber. Ma tranquilli, Geroge è semplicemente il protagonista di uno spot ideato per lanciare sul mercato la tequila prodotta proprio da lui e dal suo caro amico Gerber.



Dal titolo “It Could Happen, Please Drink Responsibly” (Potrebbe anche succedere, per favore bevete in modo responsabile, ndr) la pubblicità parte con l'amara scoperta di Gerber che trova Clooney nel suo letto al fianco della moglie Cindy. Poi è la volta di Clooney che aprendo la porta della sua stanza scopre sotto le stesse lenzuola la sua compagna Stacy e la Crawford. Nell'ultimo “episodio” sono invece le due donne a trovare coricati insieme l'attore e l'amico Rande. Ovviamente sul comodino delle stanze si intravede una bottiglia di tequila mezza vuota.