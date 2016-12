Nelle sale i film in odor di Oscar

LINCOLN di Steven Spielberg (24 gennaio)

La battaglia del presidente USA Abraham Lincoln (Daniel Day-Lewis) per ratificare il 13esimo emendamento della Costituzione che aboliva la schiavitù nel 1865. Spielberg dirige un biopic sul 16esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Basato sul best seller Team of Rivals, scritto dal drammaturgo Tony Kushner.



DJANGO UNCHAINED di Quentin Tarantino (17 gennaio)

L'atteso western firmato dal regista-cinefilo di Pulp Fiction. Django (Jamie Foxx) è un uomo di colore in catene dopo il rapimento di sua moglie, ridotta in schiavitu' al servizio di un ricco proprietario terriero (Leonardo DiCaprio). A liberarlo è un cacciatore di taglie (Christoph Waltz) sulle tracce delle stesse persone che hanno rovinato la vita di Django.



I MISERABILI di Tom Hooper (31 gennaio)

Versione musical della piece teatrale basata sull'opera di Hugo. Di scena la storia di Jean Valjean (Hugh Jackman), galeotto evaso, che sceglie di dedicarsi al bene del prossimo. Sulle sue tracce l'ispettore di polizia Javert (Russell Crowe), che fara' di tutto pur di portarlo dietro le sbarre.



THE MASTER di Paul Thomas Anderson (3 gennaio)

Ispirato alla vita di Ron Hubbard, fondatore di Scientology, interpretato da Philip Seymour Hoffman. Il maestro aiutera' Freddie (Joaquin Phoenix), ex delinquente, facendolo diventare il suo braccio destro. Nel cast anche Amy Adams (la moglie di Hoffman), Laura Dern, Jesse Plemons e David Warshofsky.



PROMISED LAND di Gus Van Sant (14 febbraio)

Matt Damon è Steve Butler, rappresentante di un'azienda che, con la collega Sue Thomason (Frances McDormand), si reca in una piccola citta' di provincia per acquistare i diritti di perforazione del sottosuolo. Non sara' facile, per l'opposizione di un insegnante locale (Hal Holbrook).



ANNA KARENINA di Joe Wright (21 febbraio)

Sul grande schermo il romanzo di Tolstoj. Keira Knightley nei panni della Karenina e con Jude Law in quelli del marito, Alexi Karenin, un uomo facoltoso che si risveglia dal suo torpore quando scopre la relazione extra-coniugale tra la moglie e il Conte Vronsky (Aaron Johnson).



