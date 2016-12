Vasco Rossi torna a comandare la classifica

foto Facebook Correlati SVELATE LE NOMINATION AI GRAMMY 18:43 - Vasco Rossi, anche se silenzioso durante la sua convalescenza, si fa sentire con la musica. Il rocker balza al primo posto della classifica con "Live Kom 011: The complete edition" che raccoglie in 4 ore immagini e note del concerto a San Siro (4 sold out consecutivi nel giugno 2011) assieme a quelle di tre anni on the road (dal tour europeo nei palazzetti, 2009 e 2010, all’ultimo tour negli stadi, 2011). , anche se silenzioso durante la sua convalescenza, si fa sentire con la musica. Il rocker balza al primo posto della classifica con "" che raccoglie in 4 ore immagini e note del concerto a San Siro (4 sold out consecutivi nel giugno 2011) assieme a quelle di tre anni on the road (dal tour europeo nei palazzetti, 2009 e 2010, all’ultimo tour negli stadi, 2011).

Si chiude così un anno importante per Vasco Rossi che ha “debuttato” anche come autore del balletto “L’altra metà del cielo” per il Teatro alla Scala. Il balletto è tra i pochissimi riconfermati per la prossima stagione del teatro scaligero, già in cartellone per settembre 2013. Anche l’album “L’altra metà del cielo” che raccoglie i 13 brani in scena (da Jenny a Albachiara a Silvia, Sally e le altre eroine delle canzoni di Vasco) arrangiati classici dal Maestro Celso Valli, ha regalato a Vasco un record: è tra i primi 5 dischi di musica classica più venduti nel mondo nel 2012.