Miley Cyrus, un milione di dollari per un video hard

Miley Cyrus sembra aver sviluppato una vera e propria passione per i cavalli. Nel video "Decisions", il nuovo singolo del produttore e Dj israeliano Borgore, la Cyrus travolge infatti con un bacio mozzafiato un ragazzo travestito da cavallo. Una performance ad alto tasso erotico che ha destato l'interesse di Sex.com il quale, pur di averla in un video a luci rosse, sarebbe disposto a sborsare ben 1 milione di dollari.

Nella clip si vede Miley mentre si scatena durante un party selvaggio, giocando maliziosa con panna montata e strusciandosi a ritmo di rap. Dopo il taglio di capelli coraggioso, ora la Cyrus sembra aver abbandonato una volta per tutte i panni da brava ragazza per indossare quelli - molto più intriganti - di bad girl.



Nella clip di "Decisions" la cantante appare infatti più sexy e provocante che mai, regalando anche un siparietto ad altissimo tasso erotico con un uomo vestito da cavallo. La performance ha destato l'attenzione di Sex.com, che sarebbe disposta a spendere 1 milione di dollari pur di averla in un ramake hard del video.



Il progetto coinvolgerebbe anche la pornostar Jessie Andrews (che si è già detta interessata), presente anche lei nel video originale di "Decisions". Le due si incontreranno di nuovo per girare una versione vietata ai minori della clip? La decisione spetta alla Cyrus.