Mila Kunis: è lei la donna più sexy del pianeta

foto Esquire Correlati BELLEZZA SELVAGGIA 12:16 - Un periodo fortunato per Mila Kunis. L'attrice - in questi giorni sul grande schermo con "Ted" - è infatti stata eletta dal magazine "Esquire" donna più sexy del pianeta. I numeri non mancano certo alla ventinovenne, che confeziona per il magazine un servizio fotografico davvero piccante. Una stella in ascesa, che però non si lascia tentare dal gossip: "Se facessi entrare i rumors nella mia vita perderei di vista quello che veramente sono".

L'attrice è in questi giorni al cinema con il film "Ted", l'orsacchiotto pestifero nato dalla mente di Seth MacFarlane, creatore dei "Griffin". Mila collabora da tempo alla serie animata per adulti, prestando la voce all'adolescente "sfigata" Meg.



Nonostante sia il film che i "Griffin" si contraddistinguano per un'ironia graffiante, la Kunis ammette di non avere un buon rapporto con la comicità. "Non sono affatto divertente, ma so raccontare le barzellette, ho fatto pratica per vent'anni - ammette - Ci sono persone che dicono continuamente cose divertenti, io no, è questione di pelle".



Mila è una stella in ascesa nel firmamento di Hollywood ma, a differenza di altre sue colleghe, si tiene a distanza da scandali e gossip. "Molti di quelli che lavorano nel mondo dello spettacolo si lasciano influenzare delle critiche e si allontanano dalla loro vera natura - ammette l'attrice - Io invece ho separato le mie due vite: quando stacco dal lavoro stacco sul serio. Se permettessi ai rumors di entrare nella mia vita, perderei i valori che i miei genitori mi hanno trasmesso quello che veramente sono".