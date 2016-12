Cala il sipario sul Batman di Nolan

foto Warner Bros. Correlati RECENSIONE: CHIUSURA IN BELLEZZA, MA IL PROTAGONISTA E' BRUCE WAYNE

DENVER, STRAGE ALLA PRIMA 09:55 - Dopo rumors, anticipazioni, attese e persino fatti di cronaca nera a funestarne l'uscita, arriva anche nei cinema italiani, "Il cavaliere oscuro - Il ritorno", ultimo episodio della trilogia su Batman firmata dal regista Christopher Nolan con Christian Bale come protagonista. Reduce dagli ottimi incassi nei cinema americani, il film si presenta come il primo vero blockbuster della nuova stagione.

Nei primi dieci giorni di programmazione la pellicola ha già raccolto quasi 800 milioni di dollari in tutto il mondo e per i bookmaker finirà ai primi posti della classifica mondiale degli incassi del 2012.



Per la sigla Paddy Power, però, sarà difficile che "Il cavaliere oscuro - Il ritorno" batta la concorrenza di "The avengers": la pellicola sui supereroi Marvel, con 1.447 milioni di dollari, occupa il terzo posto nella classifica dei maggiori incassi della storia del cinema dietro a "Titanic" e "Avatar".



La curiosità è comunque tanta per svariati motivi. Molti vorranno vedere con i propri occhi se la famosa gaffe di David Letterman sul finale svelato era veramente tale o uno sketch preparato ad arte; e tanti altri vorranno farsi un'idea propria sul valore di quest'ultimo capitolo, dal momento che le prime recensioni, tanto di critici che di spettatori che hanno partecipato ad alcune anteprime, sono assolutamente varie. Il pubblico sembra essersi spaccato in due tra chi grida al capolavoro e chi invece è rimasto decisamente deluso.



Chi pare non essersi fatto incantare dalle sirene di Nolan sono i membri dell'Academy, chiamati a selezionare i candidati ai prossimi Oscar. Come si legge su Agipronews, difficile che la pellicola arrivi a vincere la statuetta per il miglior film (a 9,00 sulla lavagna di Paddy Power), ha più possibilità, per la categoria di miglior attrice non protagonista, Anne Hathaway, che interpreta la ladra Selina Kyle: la sua vittoria vale 17 volte la scommessa.