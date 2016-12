La svolta di Loredana: sexy e innamorata

foto Ufficio stampa Correlati GRADITO RITORNO

Loredana Errore, seconda ad "Amici" 2009, dopo la collaborazione con Antonacci torna con un nuovo cd, stavolta col produttore Diego Calvetti, e pubblica "Pioggia di comete", già al primo posto su iTunes. Non mancano momenti sexy in cui la cantante racconta di un rapporto sessuale e il pensiero va già a Sanremo 2013 ("ci voglio provare"). Su "Amici" dice: "Mi sarebbe piaciuto essere tra i Big". E l'amore? "Sì, sono innamorata", rivela a Tgcom24.

Perché hai deciso di mostrare il tuo lato sexy cantando "recuperiamo il senso di essere nel letto ancora denso, ancora il desiderio" in "Più o meno mai"?

Ho sempre fatto una percorso che in qualche modo valorizzasse la mia voce. Per questo disco è uscito un qualcosa di diverso e sono stata molto felice di comunicarlo. Mostrare un lato sensuale di me accreasce la mia autostima e l'amor proprio.



In cosa pensi di essere migliorata?

Mi sono lasciata alle spalle certi stereotipi di insicurezza cronica che avevo. Ho cercato e sto cercando di mettere in ordine la mia vita attraverso l'amore universale e ovviamente il canto.



In "Innamorata" canti l'amore per la persona sbagliata, è sano un rapporto così?

Quello che noi scegliamo nella vita non è il giusto in assoluto o la miglior cosa che potessimo fare. Significativi i versi "E brucia il fuoco ancora, Innamorata di te, Fino a farmi del male, Di gente buona ce n'è, Più buona certo di te e me". In fondo sappiamo benissimo con chi ci fidanziamo e mi fanno un po' ridere quelle ragazze che dicono 'Ah quel bastardo mi ha fatto male!'.



Com'è nato l'incontro con Kekko dei Modà per "Ti sposerò"?

Purtroppo non ci siamo potuti vedere perché stava registrando il suo album ma ci siamo tenuti in contatto telefonicamente. Quando mi ha raccontato il testo della canzone ho subito capito che era adatta a me perché dava quel senso di concretezza all'idea dell'amore ma era in linea con il messaggio del disco. Questa canzone è molto bella e il sound dei Modà si sente, è riconoscibile.



Perché in "L'uomo e la bestia" te la prendi con i media?

Spesso sentiamo delle notizie veramente mostruose al telegiornale ma non solo. La bestia la ritroviamo nella vita quotidiana e in ogni sfaccettatura e dobbiamo sconfiggerla. In questo momento siamo alla frutta e tutto il mondo ruota non solo attorno alla crisi ma anche alle guerre. A questo aggiungiamo anche la società poggiata su una rete di maldicenze feroci. Insomma credo che un po' tutti dovremmo fare un piccolo ma importante atto di coscienza.



Il tuo disco ruota attorno all'amore, sei innamorata?

Sì, molto.



Ti sarebbe piaciuto partecipare nella categoria Big di "Amici"?

Certo! Ma non sono stata contattata.



Non rimane che Sanremo...

Spero di esserne all'altezza, io ci voglio provare.



Il Festival l'hai sfiorato nel 2011 con Anna Tatangelo nel duetto in "Bastardo". Sul finale del brano hai ballato, cos'è successo?

Il suono degli archi era potentissimo in quel momento e il mio corpo ha seguito la canzone, non potevo farne a meno.

Andrea Conti