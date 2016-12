Brad, per Angelina un regalo che vale le nozze

foto Ap/Lapresse 14:46 - Brad Pitt ha scelto il regalo di nozze per la sua futura sposa: un orologio da 250mila dollari, uno degli orologi da polso più cari al mondo, un raro Patek Philippe minute repeater, per cui generalmente ci sono due anni di attesa. Secondo quanto riportato dal "Sun" da una fonte, Brad Pitt è andato direttamente al quartier generale della società a Ginevra per prendere il suo orologio d'oro con quadrante in madreperla. - Brad Pitt ha scelto il regalo di nozze per la sua futura sposa: un orologio da 250mila dollari, uno degli orologi da polso più cari al mondo, un raro Patek Philippe minute repeater, per cui generalmente ci sono due anni di attesa. Secondo quanto riportato dal "Sun" da una fonte, Brad Pitt è andato direttamente al quartier generale della società a Ginevra per prendere il suo orologio d'oro con quadrante in madreperla.

"Brad ha deciso di acquistare uno degli orologi più importanti al mondo dopo aver incontrato la famiglia Stern a una fiera sugli orologi in Basilea".



"Voleva per Angie qualcosa di unico che pochissime persone hanno, come un oggetto d'arte", ha detto la fonte al "Sun", aggiungendo che "è fatto a mano e ogni pezzo è controllato da un membro della famiglia Stern". Brad Pitt, 48 anni, ha chiesto a Angelina, 37, di sposarlo nell'aprile scorso e si prevede che si sposeranno nel loro castello nel sud della Francia. Attualmente la coppia vive nel Surrey a Londra con i 6 figli.