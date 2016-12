Lady Gaga, il nuovo album è già... sulla pelle

foto Facebook Correlati DEBUTTO SUL SET E... FESTEGGIA NUDA

TRA DITO MEDIO E CAPEZZOLO 11:36 - Per Lady Gaga non c'è un attimo di tregua. Ancora in tour con il "Born This Way Ball", seguito alla pubblicazione del secondo cd, già pensa al successivo album. E ne svela il titolo a suo modo. Infatti la cantante ha pubblicato una foto in cui mostra un tatuaggio nuovo di zecca sul braccio con la scritta "Artpop". E questo sarà il titolo dell'album che dovrebbe uscire il prossimo inverno. - Pernon c'è un attimo di tregua. Ancora in tour con il "", seguito alla pubblicazione del secondo cd, già pensa al successivo album. E ne svela il titolo a suo modo. Infatti la cantante ha pubblicato una foto in cui mostra un tatuaggio nuovo di zecca sul braccio con la scritta "". E questo sarà il titolo dell'album che dovrebbe uscire il prossimo inverno.

I "little monsters", come si chiamano i suoi fan, quindi non devono più attendere. Il mistero del titolo è stato svelato. La foto è stata il primo indizio, ma poi la cantante ha confermato via Twitter che la scritta tatuata sulla pelle si riferiva proprio a quello.



Sull'album intanto filtrano le prime notizie. Tra i collaboratori di Lady Gaga ci sono infatti il chitarrista dei Whitesnake Doug Aldrich e il collaboratore di sempre della popstar, il Dj White Shadow.



Restano i ritmi di lavoro allucinanti di Gaga che sembra non voler lasciare la scena nemmeno un momento. Se infatti "Born This Way" era stato preparato mentre ancora si trovava in tour per il primo album, anche questa volta il nuovo lavoro è stato registrato mentre Gaga sta ancora portando in giro lo show di supporto a "Born This Way".