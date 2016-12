Vaporidis sposa Giorgia Surina a Mykonos

foto LaPresse Correlati PALESTRATO SUL SET 15:51 - Si sono innamorati sul set della fiction "Sei passi nel giallo", e sono presto passati sulle pagine delle cronache rosa. Tanto che adesso Nicolas Vaporidis e Giorgia Surina coroneranno la loro storia d'amore con le nozze. A Mykonos. Sulla data è ancora mistero, ma le pubblicazioni del matrimonio sono apparse nei giorni scorsi sul sito del Comune di Milano. - Si sono innamorati sul set della fiction "Sei passi nel giallo", e sono presto passati sulle pagine delle cronache rosa. Tanto che adessocoroneranno la loro storia d'amore con le. A. Sulla data è ancora mistero, ma le pubblicazioni del matrimonio sono apparse nei giorni scorsi sul sito del Comune di Milano.

L'attore 30enne idolo delle ragazzine ha origini greche e ha scelto la splendida cornice dell'isola delle Cicladi per pronunciare il "sì" con la bellissima collega 37enne.



Una coppia molto seguita dai paparazzi ma anche molto riservata, tanto che solo poche settimane fa l'attrice ha rotto il silenzio sulla liaison e a "Diva e Donna" ha parlato dell'amore "potentissimo, delicato e fragile" che li lega. Ma ha anche aggiunto che il matrimonio non era una priorità perché non voleva "compiere un errore". Evidentemente adesso sono sicuri al cento per cento.