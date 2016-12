Scialpi cambia e si trasforma in Shalpy

foto Ufficio stampa 11:05 - L'icona della musica pop anni 80 Scialpi perde il nome originale per trasformarlo in Shalpy e lancia il brano tecno "ilventocaldodellestate" (successo del 1980 di Alice prodotto allora da Franco Battiato) che anticipa l'album in uscita in autunno dal titolo "Panpot". Del brano sono state realizzate due tracce: la tecnopop version e la club version (questa seconda è di Moratto) - L'icona della musica pop anni 80perde il nome originale per trasformarlo ine lancia il brano tecno" (successo del 1980 di Alice prodotto allora da Franco Battiato) che anticipa l'album in uscita in autunno dal titolo "". Del brano sono state realizzate due tracce: la tecnopop version e la club version (questa seconda è di Moratto)

Scialpi esordisce nel 1983 con il brano "Rocking Rolling", vincendo la sezione "Discoverde" del Festivalbar 1983. Segue l'album Es-tensioni, che contiene tre brani scritti da Mango. Ottiene il Telegatto come rivelazione dell'anno. Scialpi si segnala anche come uno dei primi cantanti italiani a credere nel videoclip: sotto l'egida del suo scopritore Franco Migliacci e del regista Piccio Raffanini, interpreta due sperimentali video tratti da sue canzoni, Rockin Rolling e L'io e l'es. Nel 1984 è la volta di Cigarettes and Coffee, canzone da lui scritta all'età di 14 anni, che arriva seconda al Festivalbar ed è in seguito oggetto di una cover di Mina, contenuta nell'album Sorelle Lumière. Esce anche il mini-album Animale, che contiene Ti piacerà. Nel 1986 partecipa al Festival di Sanremo con No East No West, seguìto dall'album Scialpi. Durante l’estate lancia Cry (la voce dentro), lato b di No east no west che partecipa al Festivalbar. Nel 1987, sempre al Festival, presenta Bella età. Nel 1988 vince il Festivalbar, in coppia con Scarlett Von Wollenmann, con la canzone Pregherei, tratta dall'album Un morso e via. Nel 1990 esce l'album Trasparente, anticipato dal singolo Il grande fiume.



Scialpi appare nella puntata Caprese in der Stadt (Emilio Caprese è in città) del telefilm L'ispettore Derrick. Nell'episodio ricopre il ruolo di Giovanni, un cantante italiano implicato in affari loschi e colluso con la malavita. Sebbene sia stato doppiato, osservando con attenzione il labiale, si può notare che, nella versione originale del telefilm, Scialpi recitava in italiano. Nello stesso anno partecipa come co-conduttore, insieme a Sabrina Salerno, della trasmissione Ricomincio da due condotta da Raffaella Carrà. Nel 1991 scala le classifiche italiane con il singolo A... amare, tratto dall'album "Neroe". Nel 1992 torna a Sanremo con È una nanna, tratta dall'album 360 gradi, che però viene eliminata subito. Nel 1994 esce XXX, anticipato dal singolo dell'estate Baciami. Nel 1995 esce Spazio 1995, con vecchi brani riarrangiati ed il singolo Che per amore fai. Nel 1996 recita, insieme a Chiara Noschese e Giampiero Ingrassia, nel musical Pianeta Proibito, diretto da Patrick Rossi Castaldi. Scialpi interpreta il personaggio di Prospero.



Nel 1997 interpreta, sempre diretto da Castaldi, la piece teatrale Pellegrini. Nel 1998 interpreta, Bella signora, pubblicata nel cd Innamorandi. Nel 2001, dopo sei anni, è la volta di Sì io sì e dell'album Greatest Hits. Nel 2003 esce l'album "Spingi invoca ali" anticipato dal singolo Pregherò imparerò salverò, che, dopo anni, segna il ritorno di Scialpi con un album di inediti. Nel 2004 partecipa alla prima edizione del reality show 'Music Farm'; autoeliminatosi, dopo aver vinto la sfida con Gianni Fiorellino, viene sostituito da Ivan Cattaneo. Nel cd omonimo Scialpi canta L'isola che non c'è e Si può dare di più. Nel 2005, accompagnato da un videoclip, esce il singolo Non ti amo più, ispirato alla famosa canzone francese Je t'aime, moi non plus. Nel 2006 pubblica l'album "Autoscatto", anticipato dal singolo Goodbye. Nel 2008 è protagonista del musical Rodolfo Valentino. Nel 2011 torna con un progetto multimediale dal titolo Liberi e Romantici, composto da dodici brani che con cadenza mensile verranno messi in downloading in rete. Per il 2012 un progetto tutto in fase di costruzione che vedrà la luce nel prossimo autunno.