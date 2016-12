Lady Gaga minacciata dagli islamici

foto Ap/Lapresse Correlati UN BACIO PREZIOSO

VERSIONE SIMPSON 09:52 - Lady Gaga è finita nel mirino degli islamici radicali. "Born this way ball" avrebbe dovuto fare tappa a Giacarta (Indonesia) il prossimo 3 giugno, ma gli estremisti hanno adottato la linea dura, minacciando violenze. La polizia ha inizialmente negato alla cantante il permesso di esibirsi, ma ora sembrerebbe aprirsi la possibilità di ottenere il via libera se la star decidesse di abbassare i toni provocatori del suo show. è finita nel mirino degli. "Born this way ball" avrebbe dovuto fare tappa a Giacarta (Indonesia) il prossimo 3 giugno, ma gli estremisti hanno adottato la linea dura,. La polizia ha inizialmente negato alla cantante il permesso di esibirsi, ma ora sembrerebbe aprirsi la possibilità di ottenere il via libera se la star decidesse didel suo show.

Sul suo profilo Twitter, la Gaga ha scritto che la situazione a Giacarta è tra due fuochi: da una parte "le autorità indonesiane chiedono di censurare lo spettacolo", dall'altra parte invece "gli estremisti religiosi stanno minacciando violenze". Sotto accusa soprattutto i vestiti sexy e le movenze provocanti della cantante che - secondo i radicali islamici - potrebbero corrompere i giovani.



Miss Germanotta ha risposto alle accuse con determinazione, facendo sapere che "se lo show si farà come da programma, mi esibirò nel 'Btwb' (Born this way ball) da sola". L'Indonesia è una nazione a predominanza musulmana, con ben 240 milioni di abitanti. Se il concerto venisse confermato, sarebbe quindi il più grande show di Lady Gaga in tutto il mondo asiatico.