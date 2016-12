Poesia e danza a Milano con Aterballetto

foto Ufficio stampa Correlati TALENTI SUL PALCO 18:25 - Tre settimane all’insegna della grande danza al Teatro Strehler da giovedì 17 maggio a domenica 3 giugno, grazie alla collaborazione artistica del Piccolo con Aterballetto. Il palco della sala di Largo Greppi sarà animato da tre spettacoli: "Romeo and Juliet". Poi la ripresa di "Absolutely free" e "H+". Infine "Serata Stravinsky", che comprende le coreografie: "Les Noces", "Le Sacre" e una nuova creazione in prima assoluta. - Tre settimane all’insegna della grande danza al Teatro Strehler da giovedì 17 maggio a domenica 3 giugno, grazie alla collaborazione artistica del Piccolo con. Il palco della sala di Largo Greppi sarà animato da tre spettacoli: "". Poi la ripresa di "" e "". Infine "", che comprende le coreografie:e una nuova creazione in prima assoluta.

Aterballetto è stato diretto per quasi 18 anni, dal 1979 al 1996, da Amedeo Amodio e poi da Mauro Bigonzetti dal 1997 per 10 anni. Dal 2008 la direzione artistica è passata a Cristina Bozzolini, già prima ballerina stabile del Maggio Musicale fiorentino, e Mauro Bigonzetti è diventato il Coreografo principale della Compagnia.



Venerdì 18 maggio, alle 16, sarà possibile assistere da una “lezione aperta” con i ballerini e i maitre di Aterballetto: sul palcoscenico del Teatro Strehler la compagnia svolgerà il lavoro quotidiano davanti al pubblico e gli spettatori potranno assistere anche ad una piccola parte delle prove dello spettacolo “Romeo & Juliet”. Interviene Cristina Bozzolini, direttrice artistica di Aterballetto. Ingresso gratuito con prenotazione: comunicazione@piccoloteatromilano.it.



INFORMAZINI Orari: giovedì e venerdì ore 20.30; sabato ore 19.30 Piccolo Teatro Strehler (largo Greppi – M2 Lanza) - Romeo and Juliet Piccolo Teatro Strehler dal 17 al 20 maggio Durata: 90 minuti senza intervallo/ Absolutely free e H+ dal 24 al 27 maggio Durata: 90 minuti con intervallo/ Serata Stravinsky dal 31 maggio al 3 giugno Durata: 80 minuti con due intervalli/ Prezzi: platea 33 euro, balconata 26 euro - Informazioni e prenotazioni 848800304 - www.piccoloteatro.org